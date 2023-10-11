$99.93-1.42105.69-1.35

Саппоро отказался от заявки на проведение Олимады-2030

Японский Саппоро не будет претендовать на проведение зимней Олимпиады 2030 года.

Саппоро отказался от заявки на проведение Олимады-2030
© Sports.ru

Об этом сообщил глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита.

Ямасита и мэр города Кацухиро Акимото отметили, что Саппоро может подать заявку на проведение зимних Игр 2034 года или позднее.

По информации Kyodo, отказ от заявки может быть связан с коррупционными скандалами вокруг заявки Токио-2020, которые повлияли на общественное мнение по поводу проведения еще одних Игр.

1