Саппоро отказался от заявки на проведение Олимады-2030
Японский Саппоро не будет претендовать на проведение зимней Олимпиады 2030 года.
Об этом сообщил глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита.
Ямасита и мэр города Кацухиро Акимото отметили, что Саппоро может подать заявку на проведение зимних Игр 2034 года или позднее.
По информации Kyodo, отказ от заявки может быть связан с коррупционными скандалами вокруг заявки Токио-2020, которые повлияли на общественное мнение по поводу проведения еще одних Игр.
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