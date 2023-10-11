Саппоро отказался от заявки на проведение Олимады-2030

Японский Саппоро не будет претендовать на проведение зимней Олимпиады 2030 года.

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Об этом сообщил глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита.

Ямасита и мэр города Кацухиро Акимото отметили, что Саппоро может подать заявку на проведение зимних Игр 2034 года или позднее.