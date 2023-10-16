Соревнования по бобслею и санному спорту на ОИ-2026 не пройдут в Италии

Глава оргкомитета Олимпиады 2026 года Джованни Малаго сообщил, что соревнования по бобслею и санному спорту на Играх пройдут за пределами Италии. Его слова передает РИА Новости.

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«Правительство сообщило нам, что следует рассмотреть лучший и наиболее надежный вариант — отказаться от строительства центра санных видов спорта в Кортине и перенести соревнования на уже существующую площадку. В результате оргкомитет должен найти другое место проведения за пределами Италии», — сказал Малаго.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.