Okko эксклюзивно покажет все турниры ISU по фигурному катанию и конькобежному спорту

Okko эксклюзивно покажет все турниры, которые проходят под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Согласно эксклюзивному контракту сроком на четыре года, в Okko будут доступны все соревнования ISU по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку с сезона-2023/2024 до сезона-2026/2027 включительно.

© РИА Новости

Подписчики Okko смогут смотреть лучшие международные турниры по коньковым видам спорта от ISU, в том числе чемпионат Европы и чемпионат мира по фигурному катанию, чемпионат мира по конькобежному спорту, чемпионат мира, чемпионат Европы и Кубок мира по шорт-треку, Гран-при по фигурному катанию, чемпионат мира по синхронному катанию и другие события.

Видео дня

Ближайшими событиями ISU в Okko станут первый этап Гран-при по фигурному катанию, который пройдёт с 18 по 20 октября, и первый этап Кубка мира по шорт-треку с 21 по 22 октября. Все трансляции в Okko будут доступны как в прямом эфире, так и в записи. В сервисе также можно будет смотреть хайлайты, аналитические программы, подборки и индивидуальные видео спортсменов. Избранные выступления будут показаны на телеканале «Okko Спорт».

Заключение длительного контракта на показ турниров ISU – это следующий шаг Okko по развитию спортивных трансляций в сегменте конькового спорта. В 2022 году Okko стал крупнейшей и единственной платформой, показывающей все главные российские и международные турниры. Объявив о запуске трансляций осенью 2022 года, Okko достиг более 8 миллионов просмотров к концу сезона в апреле 2023.