В Сочи готовы провести олимпийские соревнования по бобслею и скелетону в 2026 году

Сочи успешно справится с проведением олимпийского турнира 2026 года по бобслею, скелетону и санному спорту в случае, если будет принято решение о переносе соревнований по этим видам спорта из Италии в Россию. Такое мнение ТАСС высказал заместитель директора Центра подготовки сборных команд России "Санки" Валентин Гетманов.

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"Олимпийская трасса в Сочи находится в очень хорошем состоянии, на ней с успехом можно проводить соревнования самого высокого уровня, включая олимпийские, - сказал Гетманов. - Гостиничный фонд курортов "Красная поляна" и "Роза Хутор" очень большой, никаких проблем с размещением спортсменов, тренеров, официальных лиц и болельщиков не возникнет. Но, к сожалению, в сегодняшней непростой политической обстановке России вряд ли доверят проведение олимпийского турнира. По моей информации, основным кандидатом является австрийский Инсбрук".

16 октября глава оргкомитета зимней Олимпиады 2026 года Джованни Малаго сообщил о переносе соревнований по бобслею, скелетону и санному спорту из Италии. Он подчеркнул, что оргкомитет занимается поиском возможных решений.

Трасса в Сочи была местом проведения в 2014 году олимпийского турнира по бобслею, скелетону и санному спорту, в 2020 году там проходил чемпионат мира по санному спорту. Сочи не раз принимал этапы Кубка мира по бобслею, скелетону и санному спорту.