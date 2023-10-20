Снежик выбран маскотом зимней Спартакиады сильнейших

Маскотом Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов стал персонаж по имени Снежик.

Спартакиада сильнейших пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года в пяти регионах России. Всего будет разыграно 108 комплектов наград в олимпийских видах спорта: биатлон, бобслей, скелетон, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, шорт трек, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, ски альпинизм, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей.