Конькобежец Румянцев рассказал, что работает тренером в сборной Китая

Призер чемпионатов мира по конькобежному спорту Александр Румянцев рассказал, что сейчас входит в тренерский штаб сборной Китая.

© Матч ТВ

Румянцев в интервью «Матч ТВ» официально объявил о завершении карьеры. После олимпийского сезона 2021/2022 он уехал тренироваться в качестве спарринг партнера в Китай.

— Я как возрастной спортсмен уже не дождался бы момента допуска сборной России до международных соревнований.

Поэтому, после того как упал на тренировке, поговорил здесь с тим лидерами. Видел, что нет как такового тренера на длинных дистанциях. Начал писать программы, начал вместе с ребятами тренироваться, мне дали группу спортсменов молодых с результатами 7 минут 5 секунд на «пятерке», а теперь они, уже работая по моей программе, улучшили свои личные результаты, побили рекорды Китая на 5000 и 10 000 метров и в многоборье.

— Ты из тех спортсменов, которые всегда говорили себе: никогда не буду тренером?

— Я не отрицал для себя такой возможности. К тому же тут все сложилось в одно. И теперь работаю со сборной командой Китая, вхожу в тренерский штаб.

— Тренируешь мужскую команду?

— В прошлом году была мужская команда на длинных дистанциях, сейчас такого подразделения нет, работаем все вместе, у нас одна большая команда.