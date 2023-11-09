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Россия отозвала апелляции на отстранение конькобежцев и фигуристов

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) вместе с Союзом конькобежцев России (СКР) отозвали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на отстранение конькобежцев и фигуристов. Об этом сообщает «Матч.тв».

Россия отозвала апелляции на отстранение конькобежцев и фигуристов
© РИА Новости

Отмечается, что апелляция была подана на решение Международного союза конькобежцев (ISU), который отстранил российских конькобежцев, фигуристов и шорт-трекистов от соревнований под эгидой ISU из-за украинского конфликта.

«Разбирательство по делу Союза конькобежцев России, Федерации фигурного катания на коньках России, Семена Елистратова, Ангелины Голиковой, Евгении Тарасовой и Владимира Морозова против Международного союза конькобежцев завершилось, поскольку заявители отозвали свою апелляцию», — рассказали в пресс-службе Спортивного арбитражного суда.

Ранее стало известно о том, что российская фигуристка Камила Валиева будет повторно заслушана арбитрами Спортивного арбитражного суда.

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