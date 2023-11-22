Российские шорт‑трекисты заплатили за ролик с участием африканцев

— Идея была моя. Реализовали вместе с Иваном Посашковым. Увидели этих ганских ребят на просторах интернета и решили хоть как то привлечь внимание к нашему виду спорта. Это российский бизнес, у них есть ИП в России. Решили разнообразить информационное пространство, думаю, что получилось. Взяли дело в свои руки! Получили только одобрение от коллег и тренеров, они даже подгоняли нас, чтобы мы скорее это выложили.