Российские шорт‑трекисты заплатили за ролик с участием африканцев

Российские шорт‑трекисты заплатили за ролик в интернете с участием африканцев для привлечения внимания к Кубку России
Чемпион России Владимир Балбеков рассказал «Матч ТВ», что команда заплатила за интернет ролик с участием африканцев для привлечения внимания к этапу Кубка России по шорт треку в Уфе.
Ролик спортсмены опубликовали в социальных сетях.
— Идея была моя. Реализовали вместе с Иваном Посашковым. Увидели этих ганских ребят на просторах интернета и решили хоть как то привлечь внимание к нашему виду спорта. Это российский бизнес, у них есть ИП в России. Решили разнообразить информационное пространство, думаю, что получилось. Взяли дело в свои руки! Получили только одобрение от коллег и тренеров, они даже подгоняли нас, чтобы мы скорее это выложили.
— Кто заплатил?
— Скинулись командой, которая у нас есть в Уфе, и заплатили, — сказал Балбеков «Матч ТВ».
Этап Кубка России в Уфе пройдет 24–28 ноября.