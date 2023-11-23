23-летняя украинская горнолыжница Анастасия Шепиленко переехала в Россию. Как сообщает «Абзац», спортсменка записала видеообращение к соотечественникам с Красной площади и разместила в соцсетях.

На кадрах она напомнила, что неоднократно говорила о своих планах переехать в Москву, после чего высмеяла тех, кто в нее не верил и критиковал.

Напомним, что Шепиленко родилась 9 октября 2000 года. Начала свою спортивную карьеру в 2017 году, когда выступила на европейском молодежном олимпийском фестивале в Турции. На Олимпиаде дебютировала в 2022 году, когда выступила на Играх в Пекине. Она заняла 37-е место в супергиганте и 39-е — в слаломе.