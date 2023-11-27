Сборная Москвы по санному спорту выиграла эстафету на Кубке России в Сочи
Сборная Москвы выиграла эстафету на Кубке России по санному спорту в Сочи.
Столичный команда в составе Елизаветы Менуховой, Романа Репилова и двойки Андрей Богданов/Юрий Прохоров финишировала с результатом 2 минуты 46,712 секунды.
Второе место заняла команда Пермского края (+0,226), третьей стала сборная Красноярского края (+0,296).
В соревнованиях двоек победу одержали Андрей Богданов и Юрий Прохоров с результатом 1 минута 39,838 секунды. Второй стала пара Лев Романов/Владислав Веремеенко, третье место занял дуэт Евгений Евдокимов/Семен Миков.