Сборная Москвы по санному спорту выиграла эстафету на Кубке России в Сочи

Сборная Москвы выиграла эстафету на Кубке России по санному спорту в Сочи.

Столичный команда в составе Елизаветы Менуховой, Романа Репилова и двойки Андрей Богданов/Юрий Прохоров финишировала с результатом 2 минуты 46,712 секунды.

Второе место заняла команда Пермского края (+0,226), третьей стала сборная Красноярского края (+0,296).