В России учредят памятную медаль к 10-летию Олимпиады и Паралимпиады в Сочи

В Министерстве спорта России предложили учредить памятную медаль в честь 10-летия XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Соответствующий документ 28 ноября размещен на портале проектов нормативных актов.

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Награждение планируется в 2024 году в соответствии со списками, сформированными ведомством и региональными министерствами, а также общественными объединениями, в том числе Олимпийским и Паралимпийским комитетом, и организаторами указанных соревнований.

Решение о вручении медали власти примут в течение 90 дней со дня поступления заявок. Медаль предназначена для поощрения граждан и организаций, «внесших значительный вклад в развитие отечественного спорта и международного спортивного сотрудничества», в том числе принимавших участие в подготовке и проведении Олимпиады и Паралимпиады в 2014 году.

Памятную медаль диаметром 32 миллиметра изготовят из высокопрочного сплава металлов с покрытием цвета античного золота. На лицевой стороне разместится изображение гор и моря, в центре — надписи «Сочи», «2014» и «10 лет» с рисунком олимпийских колец. На обратной стороне нанесут рельефные изображения олимпийских достопримечательностей Сочи: «Олимпийский факел» и ледовый дворец «Большой». Сверху также изобразят стилизованные волны Черного моря.