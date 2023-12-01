Конькобежец Мурашов выиграл спринтерское многоборье на КР с рекордом катка

Чемпион мира по конькобежному спорту Руслан Мурашов стал победителем Кубка России в Челябинске в спринтерском многоборье.

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Мурашов выиграл в оба дня соревнований на дистанции 500 м с результатами 35,25 и 35,05 секунды соответственно. Дважды он был вторым на дистанции 1000 м (1.09,76 и 1.09,62) и набрал 139,990 балла, установив рекорд катка по сумме спринтерского многоборья.

Вторым стал Павел Кулижников (140,250). Он дважды выиграл на 1000 м (1.09,45 и 1.09,27), а на дистанции 500 м был вторым (35,56) и третьим (35,33) соответственно.

Третьим стал Артем Арефьев — 142,140 (35,90; 1.11,19; 35,32; 1.10,85), показав также третий результат на второй «пятисотое».