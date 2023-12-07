Ушел из жизни призер ЧМ по конькобежному спорту Александр Баранов

В среду, 6 декабря 2023 года, на 64-м году жизни умер бронзовый призёр чемпионата мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1983 года, чемпион СССР, мировой рекордсмен на дистанции 5000 м Александр Баранов. Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.