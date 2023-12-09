Старший тренер сборной Белоруссии по фристайлу Густик умер на 36-м году жизни

Старший тренер национальной команды Белоруссии по фристайлу Максим Густик скончался в возрасте 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма Белоруссии.

В период спортивной карьеры Густик стал бронзовым призером чемпионата мира 2015 года в акробатике. Лучшим результатом спортсмена в общем зачете Кубка мира было седьмое место в сезоне-2012/13. После завершения карьеры спортсмена Густик работал старшим тренером белорусских фристайлистов.