Новые арт-объекты появились на Аллее Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр

На Аллее Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр установили арт-объекты с табличками, рассказывающими о 15 видах спорта, все они входят в программу зимних Олимпийских игр. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Компоновка арт-объектов различна: на части площадок представлено по одному виду спорта, на другой – по два. Композиция, посвященная каждому из них, состоит из нескольких металлических стел квадратного сечения, декоративных вертикальных прозрачных элементов из акрила и информационной таблички. На табличках нанесены логотипы каждого из 15 видов спорта, краткий пояснительный текст на русском и английском языках и QR-код, дающий возможность подробнее ознакомиться с контентом экспозиции на медиапортале», – говорится в сообщении.

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Сообщается, что Аллея Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр появилась в Москве в этом году. Она проходит от эскалаторной галереи вдоль ул. Косыгина, связывая станцию метро «Воробьевы горы» с канатной дорогой и горнолыжным комплексом. Это и новый парадный вход на Воробьевы горы, и место отдыха и прогулок горожан.

«Маршрут начинается на площадке у эскалаторной галереи. Там расположен стенд, на который нанесена карта аллеи с 11 площадками, посвященными олимпийским дисциплинам. Металлические столбики около стенда поддерживают художественное решение экспозиции, расположенной на самой аллее», – говорится в материале.

Подчеркивается, что тематика аллеи тесно связана с историей этого места. Воробьевы горы неслучайно считаются колыбелью зимних видов спорта в Москве. Еще в середине XIX века москвичи приезжали сюда кататься на лыжах и санках. В 1910 году здесь впервые в истории России провели соревнования по санному спорту, а в 1926-м построили первый деревянный трамплин для горнолыжников.