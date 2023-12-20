Горнолыжница Юлиана Сутер объявила о завершении карьеры

Чемпионка мира среди юниоров 2019 года, обладательница Кубка Европы по скоростному спуску, 25-летняя швейцарская горнолыжница Юлиана Сутер завершила профессиональную карьеру. Об этом спортсменка написала на своей странице в социальной сети.

«Ну вот и всё! Я ухожу из лыжных гонок как профессиональная спортсменка, горжусь тем, чего достигла, и с нетерпением жду будущего», — написала Сутер.

Объявление о завершении карьеры стало полной неожиданностью, учитывая, что ещё 17 декабря 2023 года спортсменка принимала участие в этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Валь-д’Изере (Франция), где заняла 26-е место в супергиганте. Напомним, в 2021 году спортсменка выбывала из-за разрыва крестообразной связки.