Сноубордист Уайлд откажется ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе

"Нет, я не собираюсь ехать в нейтральном статусе, - сказал Уайлд. - Буду выступать только за Россию. Каковы шансы? Это зависит не от меня, но я считаю, что у нас очень высокие шансы на завоевание большого количества медалей. Сборная России через два года уделает всех в Милане".