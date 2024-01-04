Российские спортсмены пропустят юношеские Олимпийские игры-2024

Российские и белорусские спортсмены пропустят зимние юношеские Олимпийские игры-2024. Об этом ТАСС сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

© Yao Qilin / Globallookpress.com

«Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года», — заявили в МОК.

Турнир, на котором выступят атлеты в возрасте от 15 до 18 лет, пройдет с 19 января по 2 февраля в Канвондо (Южная Корея).

На предыдущих Играх, которые прошли в 2020 году в швейцарской Лозанне, сборная России выиграла медальный зачет. Команда завоевала 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград.