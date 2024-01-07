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Тренер Мишина заявила, что скончавшаяся Середа месяц лежала в больнице

Марина Яшина, личный тренер скончавшейся 20-летней российской шорт-трекистки Анастасии Середы, рассказала подробности смерти спортсменки. Ее слова передает ТАСС.

Стали известны подробности смерти 20-летней российской шорт-трекистки Середы
© Пресс-служба Союза конькобежцев России

«Спортсменка заболела месяц назад, ее положили с инфекционным заболеванием в больницу Уфы. Мы все надеялись, что все будет нормально, но, к сожалению, вчера она умерла. Точный диагноз мне неизвестен. Сегодня ее должны привезти в Саранск, на завтра запланированы похороны. Произошла ужасная трагедия», — сказала Яшина.

Российская шорт-трекистка умерла в возрасте 20 лет

О смерти Середы ранее сообщил Союз конькобежцев России. Она является мастером спорта по шорт-треку. На соревнованиях девушка представляла Санкт-Петербург и Мордовию. В 2019 году спортсменка попала в топ-6 сильнейших шорт-трекисток России.

В 2022 году эта спортсменка одержала победу на Кубке России в составе эстафетной команды.

Ранее сообщалось, что два хоккеиста юношеской команды погибли в ДТП.

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Марина Яшина
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