Стали известны подробности смерти 20-летней российской шорт-трекистки Середы

«Спортсменка заболела месяц назад, ее положили с инфекционным заболеванием в больницу Уфы. Мы все надеялись, что все будет нормально, но, к сожалению, вчера она умерла. Точный диагноз мне неизвестен. Сегодня ее должны привезти в Саранск, на завтра запланированы похороны. Произошла ужасная трагедия», — сказала Яшина.