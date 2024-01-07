Стали известны подробности смерти 20-летней российской шорт-трекистки Середы

Марина Яшина, личный тренер скончавшейся 20-летней российской шорт-трекистки Анастасии Середы, рассказала подробности смерти спортсменки. Ее слова передает ТАСС.
«Спортсменка заболела месяц назад, ее положили с инфекционным заболеванием в больницу Уфы. Мы все надеялись, что все будет нормально, но, к сожалению, вчера она умерла. Точный диагноз мне неизвестен. Сегодня ее должны привезти в Саранск, на завтра запланированы похороны. Произошла ужасная трагедия», — сказала Яшина.
О смерти Середы ранее сообщил Союз конькобежцев России. Она является мастером спорта по шорт-треку. На соревнованиях девушка представляла Санкт-Петербург и Мордовию. В 2019 году спортсменка попала в топ-6 сильнейших шорт-трекисток России.
В 2022 году эта спортсменка одержала победу на Кубке России в составе эстафетной команды.
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