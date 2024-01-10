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Конькобежцы Кулижников и Базюк пропустят этап Кубка России в Челябинске

Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников и чемпион России Никита Базюк пропустят этап Кубка России в Челябинске, сообщил «Матч ТВ» главный тренер сборной России Дмитрий Дорофеев.

Конькобежцы Кулижников и Базюк пропустят этап Кубка России в Челябинске
© Матч ТВ

Соревнования пройдут 15–17 января в ледовом дворце «Уральская молния».

— Из спринтерской группы этот старт пропустят только Кулижников и Базюк, — сообщил Дорофеев «Матч ТВ».

Тренер стайерской группы сборной России Виктор Сивков рассказал, что его команда выступит на соревнованиях в Челябинске в полном составе.

Бронзовый призер Олимпийских игр Ангелина Голикова также примет участие в ближайшем этапе Кубка России.

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Павел Кулижников
Ангелина Голикова
Дмитрий Дорофеев
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