Конькобежцы Кулижников и Базюк пропустят этап Кубка России в Челябинске

Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников и чемпион России Никита Базюк пропустят этап Кубка России в Челябинске, сообщил «Матч ТВ» главный тренер сборной России Дмитрий Дорофеев.
Соревнования пройдут 15–17 января в ледовом дворце «Уральская молния».
— Из спринтерской группы этот старт пропустят только Кулижников и Базюк, — сообщил Дорофеев «Матч ТВ».
Тренер стайерской группы сборной России Виктор Сивков рассказал, что его команда выступит на соревнованиях в Челябинске в полном составе.
Бронзовый призер Олимпийских игр Ангелина Голикова также примет участие в ближайшем этапе Кубка России.
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