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Конькобежка Алдошкина пропустит чемпионат России в многоборье

Призер чемпионата мира по шорт треку Екатерина Алдошкина пропустит чемпионат России в многоборье, сообщил «Матч ТВ» тренер спортсменки Виктор Сивков.

Конькобежка Алдошкина пропустит чемпионат России в многоборье
© Матч ТВ

Алдошкина совмещает выступление на длинной и короткой дорожке. В декабре она завоевала свои первые титулы чемпионки страны в конькобежном спорте, выиграв на отдельных дистанциях в Иркутске.

— Катя в многоборье не выступит. Она будет на Кубке России в Челябинске, а потом уже присоединится к подготовке с шорт треком, — сказал Сивков «Матч ТВ».

Чемпионат России в многоборье пройдет в Кемерове 26–28 января.

Зимние виды спорта
Виктор Сивков