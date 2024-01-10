Конькобежка Алдошкина пропустит чемпионат России в многоборье
Призер чемпионата мира по шорт треку Екатерина Алдошкина пропустит чемпионат России в многоборье, сообщил «Матч ТВ» тренер спортсменки Виктор Сивков.
Алдошкина совмещает выступление на длинной и короткой дорожке. В декабре она завоевала свои первые титулы чемпионки страны в конькобежном спорте, выиграв на отдельных дистанциях в Иркутске.
— Катя в многоборье не выступит. Она будет на Кубке России в Челябинске, а потом уже присоединится к подготовке с шорт треком, — сказал Сивков «Матч ТВ».
Чемпионат России в многоборье пройдет в Кемерове 26–28 января.