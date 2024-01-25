Глава Союза конькобежцев России анонсировал Кубок Союзного государства

Глава Союза конькобежцев России: «В марте планируем провести Кубок Союзного государства в Крылатском»
Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал, что в марте в Москве планируется провести специальный турнир с участием белорусских спортсменов.
Ареной для проведения соревнований станет ледовый дворец «Крылатское», который с сентября 2023 года снова используется как спортивный объект после длительного перерыва — во время пандемии коронавируса на катке функционировала больница.
— После финала Кубка России спортсмены, желающие выступить на Кубке Союзного государства, могут поехать в Москву и стартовать в Крылатском. Соревнования пройдут 19 марта, а 20 марта мы проведем старты в нестандартных дисциплинах — забеги на 100 м, гонки с выбыванием, — сказал Гуляев «Матч ТВ».
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