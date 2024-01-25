Глава Союза конькобежцев России анонсировал Кубок Союзного государства

— После финала Кубка России спортсмены, желающие выступить на Кубке Союзного государства, могут поехать в Москву и стартовать в Крылатском. Соревнования пройдут 19 марта, а 20 марта мы проведем старты в нестандартных дисциплинах — забеги на 100 м, гонки с выбыванием, — сказал Гуляев «Матч ТВ».