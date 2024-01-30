Международный союз конькобежцев (ISU) после дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой забрал золото у сборной России в командном турнире на Олимпиаде в Пекине и присудил россиянам третье место. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Ее результаты на Олимпиаде в Пекине были аннулированы.

В итоге, согласно заявлению Международного союза конькобежцев (ISU), баллы Валиевой вычли из общих командных результатов сборной России.

Таким образом, первое место заняла команда США, вторыми стали японцы, а сборная России опустилась на третью строчку.