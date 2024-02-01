Минспорт РФ разрешил белорусским спортсменам участвовать в Спартакиаде
Министерство спорта России разрешило белорусским спортсменам участвовать в зимней Спартакиаде.
По данным «Матч ТВ», в положение о проведении соревнований внесено соответствующее дополнение.
Отмечается, что результаты будут учитываться в неофициальном протоколе без подведения общекомандного зачета.
Церемония открытия Спартакиады пройдет в Челябинске 9 февраля. Соревнования также состоятся в Златоусте, Магнитогорске, Тюмени, Красноярске, Екатеринбурге и Сочи.
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