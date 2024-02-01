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Минспорт РФ разрешил белорусским спортсменам участвовать в Спартакиаде

Министерство спорта России разрешило белорусским спортсменам участвовать в зимней Спартакиаде.

Минспорт РФ разрешил белорусским спортсменам участвовать в Спартакиаде
© Sports.ru

По данным «Матч ТВ», в положение о проведении соревнований внесено соответствующее дополнение.

Отмечается, что результаты будут учитываться в неофициальном протоколе без подведения общекомандного зачета.

Церемония открытия Спартакиады пройдет в Челябинске 9 февраля. Соревнования также состоятся в Златоусте, Магнитогорске, Тюмени, Красноярске, Екатеринбурге и Сочи.

Зимние виды спорта
Минспорт России