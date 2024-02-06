42-летняя чемпионка России по натурбану высказалась о завершении карьеры

42-летняя чемпионка России по натурбану Лаврентьева не планирует завершать карьеру
Саночница из Кандалакши Екатерина Лаврентьева, во вторник одержавшая победу на чемпионате России по натурбану, несмотря на почтительный для спорта возраст, планирует продолжать карьеру. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.
42-летняя Лаврентьева первую золотую награду чемпионата мира по натурбану завоевала 24 года назад. Всего на ее счету четыре золотых, шесть серебряных и две бронзовых медали мировых первенств. Она 12-кратная обладательница Кубка мира по натурбану.
"Честно говоря, я даже не знаю, сколько раз уже побеждала на чемпионатах России, - сказала Лаврентьева. - Но много раз выигрывала. Я не скажу, что мои соперницы сейчас меня поджимают, но молодежь растет, что очень радует меня. Планирую выступать и в следующем сезоне и уйду из спорта только тогда, когда почувствую, что сил не хватает".
После окончания женского турнира чемпионка России спустилась на один из виражей, откуда следила за заездами мужских экипажей саней-двоек.
"Натурбан - это моя жизнь, я всем стараюсь помочь и подсказать, мне это доставляет большое удовольствие. Я продолжаю гореть и пока не хочу становиться даже тренером", - отметила собеседница ТАСС.
"Мне обидно, наверно, как никому другому, от того, что не имею возможности выступать на международных стартах уже два сезона. Мне уже 42, и я могла бы еще покататься за рубежом на больших соревнованиях и даже что-то выиграть там. Но чем дальше, тем меньше шансов у меня еще раз стать призером", - заключила Лаврентьева.
Международная федерация санного спорта из-за обострения ситуации на Украине в марте 2022 года лишила российских спортсменов возможности участвовать в этапах Кубка мира, а также на чемпионатах мира и Европы.