42-летняя чемпионка России по натурбану высказалась о завершении карьеры

"Честно говоря, я даже не знаю, сколько раз уже побеждала на чемпионатах России, - сказала Лаврентьева. - Но много раз выигрывала. Я не скажу, что мои соперницы сейчас меня поджимают, но молодежь растет, что очень радует меня. Планирую выступать и в следующем сезоне и уйду из спорта только тогда, когда почувствую, что сил не хватает".