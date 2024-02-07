Чернышенко рассказал, что был впечатлен лыжной гонкой на 50 км на Олимпиаде в Сочи

"Другое незабываемое воспоминание - это церемония открытия Олимпийских игр, мы сами себе поставили задачу сделать ее лучшей, - сказал он. - До Сочи уже были блестящие церемонии, например, на Играх в Лондоне в 2012 году, и нам было на кого равняться. При этом мы верили, что сможем сделать еще технологичнее и ярче, и хотели показать Россию болельщикам всего мира такой, какой знаем ее мы сами - открытой и гостеприимной. Церемония получилась по-настоящему впечатляющей, мы продемонстрировали, на каком высоком уровне можно организовывать такие масштабные события".