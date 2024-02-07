10 лет назад началась Олимпиада в Сочи. Как ее запомнили российские чемпионы?

Ровно десять лет назад, 7 февраля 2014 года, состоялась церемония открытия Олимпийских игр в Сочи — единственных зимних в истории СССР и России. Все спортивные и большинство инфраструктурных объектов строились с нуля и в расчете на многолетнее использование, во многом из-за этого сочинская Олимпиада до сих пор остается самой дорогой в истории. Но результат того стоил: председатель Координационной комиссии Международного олимпийского комитета Жан-Клод Килли заявлял, что Игры в Сочи стали лучшими за все время проведения зимних Олимпиад. Кроме того, олимпийская стройка, по словам президента России Владимира Путина, была одной из самых мощных антикризисных мер, так как на возведении объектов трудились до 90 тысяч рабочих из 52 регионов и около 300 российских компаний. «Лента.ру» поговорила с российскими чемпионами Олимпийских игр в Сочи, которые рассказали о закулисье Игр и о том, какие эмоции они испытывали.

Церемония открытия Олимпийских игр в Сочи-2014 стартовала ровно в 20:14 по московскому времени 7 февраля на стадионе «Фишт». Специалистов, которые занимались церемонией, собирали по всему миру за полтора-два года, рассказывал креативный продюсер и сценарист открытия Константин Эрнст. Для реализации одного из номеров требовался японский инженер, живущий в Австралии, которого в Сочи не отпускала жена.

Организаторы начали звонить жене японца, и переговоры увенчались успехом — через три дня он уже был в России

Церемония, по мнению многих российских и зарубежных спортсменов и функционеров, стала одной из лучших в истории Олимпиад. Правда, не обошлось без накладки. На световой инсталляции одно из пяти олимпийских колец не раскрылось и так и осталось в виде снежинки. Но организаторы сумели обыграть ситуацию, выпустив мерч и сделав этот момент одной из отличительных особенностей сочинских Игр.

Сборная России выходила на стадион под песню группы t.A.T.u. «Нас не догонят», знаменосцем был бобслеист Александр Зубков, российскую делегацию сопровождала топ-модель Ирина Шейк в кокошнике. Факел, который до прибытия в Сочи побывал на космической орбите, внесла в чашу стадиона теннисистка Мария Шарапова. Она передала эстафету прыгунье с шестом Елене Исинбаевой, та — борцу Александру Карелину, который вручил факел гимнастке Алине Кабаевой.

Зажигали главный огонь Олимпиады трехкратные олимпийские чемпионы Владислав Третьяк и Ирина Роднина

«Я, американец, чувствовал себя немного странно в составе российской делегации»

Вик Уайлд, обладатель двух золотых медалей в сноуборде в составе сборной России на Олимпиаде в Сочи:

Я был счастлив, оказавшись на церемонии открытия, потому что наконец смог попасть на Олимпиаду. Перед началом соревнований был очень сконцентрированным, но те часы, что провел на церемонии, позволили мне немного расслабиться. Тогда я еще совсем не говорил на русском языке, просто наблюдал за происходящим и делал много фото и видео. Правда, зачем-то снимал почти все в режиме слоу-мо, и качество этих фото и видео на айфоне в 2014 году было просто ужасным. Я еще подумал: «Вот дурак, зачем в этом режиме все снимал».



Конечно, я, американец, чувствовал себя немного странно в составе российской делегации на церемонии открытия Вик Уайлд



Но, если быть честным, старался как можно меньше думать об этом. Чувствовал себя настоящей машиной, приехал в Сочи «убивать», передо мной была только цель, все остальное я отметал.

Александр Третьяков, обладатель золотой медали в скелетоне на Олимпиаде в Сочи:

Все так долго нагнеталось, наша делегация ждала своего выхода точно больше часа. Выход был из-под земли, и когда мы уже зашли на стадион, то начался рев трибун, вспышки — до сих пор отчетливо это помню. Вообще, сочинская церемония открытия — единственная, в которой я принимал участие, несмотря на то, что у меня за спиной четыре Олимпиады. Дело в том, что и в Турине, и в Ванкувере, и в Пекине от стадиона, где проходила церемония, до нашего горного кластера было очень долго добираться, а рано утром после открытия в расписании уже стояли тренировки, поэтому мы, скелетонисты, просто не ездили на открытие. В Сочи же все было очень удобно и компактно в плане логистики.

Максим Траньков, обладатель двух золотых медалей в Сочи — в командном турнире фигуристов и в соревнованиях пар, знаменосец сборной России на церемонии закрытия Олимпиады:

В церемонии открытия я участия не принимал, так как на следующее утро у нас уже начинался командный турнир. Не только фигуристов не было на церемонии, знаю, что там не присутствовали конькобежцы и представители еще некоторых видов спорта. Там нужно было провести целый день, а это непозволительная роскошь для тех, у кого вот-вот начнутся соревнования. Мы просто посмотрели салют с балкона номера в Олимпийской деревне, и даже оттуда он выглядел очень впечатляюще.



Мое неучастие в церемонии открытия компенсировалось тем, что я стал знаменосцем сборной на церемонии закрытия.



Не знаю, есть ли большая честь для спортсмена, чем нести флаг своей страны на подобном мероприятии. А узнал я о том, что буду знаменосцем, через громкоговоритель в Олимпийской деревне, когда мы с партнершей, а теперь уже и женой Татьяной Волосожар просто гуляли.



Так уж сложилось, что я был последним знаменосцем российского флага на зимних Олимпиадах на данный момент, уже со следующих игр в Пхенчхане мы выступали без флага.

Александр Легков, обладатель золотой медали в лыжном марафоне на Олимпиаде в Сочи:

Ни на одной из трех Олимпиад, где я был в составе сборной России, не принимал участие в церемонии открытия, в том числе и в Сочи. Дело в том, что на следующий день после открытия в расписании всегда стоят первые лыжные старты. Помню, что на домашней Олимпиаде смотрел церемонию по телевизору из номера, когда мне делали восстановительный массаж. И даже не являясь непосредственным участником событий на стадионе, испытывал гордость за страну, адреналин поднимался.

«В Сочи показали максимальный уровень, который только возможен»

Практически все олимпийские объекты в Сочи строились с нуля. Кроме непосредственно спортивных сооружений были возведены более 100 мостов протяженностью почти 30 километров, около 370 километров новых автодорог, 50 железнодорожных сооружений. По некоторым оценкам, Олимпиада в Сочи до сих пор остается самой дорогой с точки зрения строительства.

Но расходы были оправданы тем, что Игры в России, во-первых, стали самыми удобными и компактными с логистической точки зрения, во-вторых, большинство объектов используются и после соревнований.

Олимпийскую деревню, где проживали спортсмены, строили на протяжении шести лет, она была поделена на два кластера — прибрежный и горный. Прибрежная часть располагалась недалеко от Олимпийского парка. И проектировщики, и сами спортсмены называли ее «Усадьба».

Горная часть на территории горнолыжного курорта «Роза Хутор» изначально должна была напоминать маленькую альпийскую деревушку

Но там требовалось разместить 2,5 тысячи спортсменов, которые просто не помещались в двух-трехэтажные постройки, поэтому этажность было решено увеличить, а территорию кластера расширить. При этом вся застройка осталась подчинена концепции ski-in и ski-out, что означает возможность доступа к любому зданию на лыжах.

Александр Легков:

Возьму смелость сказать не только за себя, но и за некоторых известных зарубежных спортсменов, с которыми общался, что в плане организации это лучшие Олимпийские игры, на которых мы были. Если не ошибаюсь, об этом говорили швейцарец Дарио Колонья, норвежец Петтер Нортуг — большие имена в лыжных гонках. Питание, проживание, доступ к трассе — все на высшем уровне.



На других Олимпиадах мы жили в картонных домах, питались в каких-то шатрах, а до трасс добирались по 30-40 минут.



В Сочи же показали максимальный уровень, который вообще возможен. Например, мы выходили из домов в Олимпийской деревне — и практически сразу оказывались на трассе. Все удивлялись спа-комплексу, который был расположен на территории деревни. Что касается питания, там были представлены разные кухни, в отличие, например, от Игр в Азии, где делался упор на местные блюда, которые не очень-то любят многие европейские спортсмены, поэтому ходили добирать калории в рестораны быстрого питания.



В Сочи проблем с питанием не было вообще, а посуда была как дома, а не пластиковая, как случалось на предыдущих Олимпиадах с моим участием.

Вик Уайлд:

Для меня Олимпийские игры в Сочи были первыми, тогда мне еще не с чем было сравнивать, но в плане организации все сделали на высшем уровне, очень хорошо. Уже потом я съездил еще на две Олимпиады и вот что могу сказать в сравнении: в Южной Корее для меня все было очень неудобно. Еда, комната, сама Олимпийская деревня мне не очень нравились. В Китае же было настоящее сумасшествие, потому что все боялись коронавируса. Олимпиада в Пекине прошла в пузыре, ее вообще сложно сравнить с другими.



Американские спортсмены, с которыми я разговаривал, очень позитивно оценивали происходящее в Сочи.



На американском ТВ говорили, что Россия потратила очень много денег на проведение этих соревнований, но и я, и мои знакомые из США можем сказать, что «Роза Хутор» — один из лучших горнолыжных курортов в мире. До сих пор там катаюсь, каждый год провожу в Сочи февраль. Летом там для меня жарко, а зимой я просто обожаю этот город. Сначала катаешься на сноуборде в горах, а уже через полчаса можешь быть на берегу моря.

Александр Третьяков:

В плане организации сочинская Олимпиада была точно лучшей из всех, на которых я был. То, как к нам относились волонтеры, организаторы, как оперативно решались все вопросы — это было на высшем уровне. Единственная шероховатость в том, что в первые дни мы хранили скелетоны в Олимпийской деревне, не рядом с трассой, приходилось их возить с собой, проходить досмотры. Но эту проблему устранили очень быстро.

Максим Траньков:

Как спортсмен я принимал участие в двух Олимпийских играх — в Ванкувере и Сочи, и могу сказать, что в России все было организовано на высшем уровне. Во-первых, сама местность играла огромную роль — эти горы, море. Все было великолепно в плане питания и общей атмосферы. Это отмечали не только я и другие россияне, но и большинство иностранных спортсменов.



Кстати, в Олимпийской деревне вообще не было алкоголя. Помню, что несколько хоккейных сборных — Чехии, Германии, возможно, еще какая-то — завозили заранее пиво, потому что для них это часть восстановления. В остальном алкоголя не было вообще.

«Снег на сочинской трассе был самым жестким, который я встречал за карьеру»

Для проведения Игр в Сочи было построено 11 спортивных объектов. Центральным был стадион «Фишт», названный честь в горной вершины, которая расположена в западной части Главного Кавказского хребта. Эта арена, вмещающая 40 тысяч человек, принимала церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. А позднее, в 2018 году, здесь прошли матчи чемпионата мира по футболу.

Наибольшее количество медалей на сочинских Играх сборная России собрала в ледовом дворце «Айсберг». Особенность этой арены — ее долговечность. Отдельные части «Айсберга» — например, бетонная плита для наморозки льда — могут служить более 200 лет. Для постройки дворца потребовалось 15 тысяч тонн металлоконструкций — такого количества хватило бы на создание двух Эйфелевых башен.

Александр Легков:

Все олимпийские объекты всегда подготовлены на самом высшем уровне. И Сочи здесь не был исключением. Когда проектируют трассу, всегда стараются сделать так, чтобы она была более удобной для домашних лыжников. Что касается меня, то еще в 2007-м, когда в Альпах проводился первый «Тур де Ски», на последней горе мне удалось с десятого места в общем зачете запрыгнуть на второе.

Когда заявка Сочи выиграла, проектировщики приехали к нам на сборы, показали макеты и сказали, что на одном из участков планируют сделать «подъем Легкова» Александр Легков

Помню, начал переживать, что моим именем, пусть и негласно, что-то называют на олимпийской трассе, понимал, что это будет накладывать дополнительную ответственность. В итоге финишный подъем в Сочи получился затяжной, сложный, почти горнолыжный, но мне он очень подходил. Да, на скиатлоне он мне не помог, но в марафоне все получилось.

Вик Уайлд:

Cнег на сочинской трассе был самым жестким, который я встречал за карьеру. Правда, днем становился чуть мягче, потому что температура воздуха достигала +8 по Цельсию. Некоторым не нравится соревноваться на жестком снегу, так как это самый высший уровень — это сложнее, но для меня такая трасса отлично подходила. А у некоторых соперников я видел страх, никто не признавался, но в их глазах читалось что-то типа «блин, это очень жесткий снег, как я буду здесь соревноваться».

Александр Третьяков:

Именно в Сочи впервые в истории компания, которая проектирует трассы для бобслея и скелетона, сделала специальную зону разминки. В нашем виде спорта очень многое зависит от старта и разгона, а чтобы подойти к ним в наилучшем состоянии, надо очень хорошо разогреться. Эксперимент с зоной разминки был признан удачным, ее затем использовали и в Южной Корее, и в Китае, каждый раз увеличивая и делая все масштабнее.



На этапе строительства трассы в Сочи на нас тестировали какие-то нюансы -- утром мы тренировались, а когда уходили на обед, то рабочие начинали что-то достраивать.



Сначала были некоторые проблемы со льдом, так как для России это был первый подобный объект, но к Олимпиаде лед подготовили на высшем уровне. И до сих пор трасса в Сочи в этом отношении остается одной из лучших в мире.

«Это было как в тумане. Какой-то сумасшедший, самый лучший сон»

Медали Олимпийских игр в Сочи были самыми большими в истории — их диаметр достигал десяти сантиметров, всего было изготовлено 1300 штук, на производство каждой ушло около 18 часов. Золотые медали были сделаны из серебра с нанесением золотого напыления. Стоимость каждой составляла шесть тысяч долларов. Последний раз медали из чистого золота вручались чемпионам Олимпиад больше ста лет назад — на Играх 1912 года в Стокгольме. Примечательно, что в Сочи атлеты, которые выиграли золото 15 февраля, получали медали с кусочками метеорита, который упал в Челябинске 15 февраля 2013 года.

Церемония награждения проходила в самом центре Олимпийского парка — на Медаль-Плаза, где была установлена чаша Олимпийского огня. Ровно через год после церемонии открытия Игр там же была установлена Стена чемпионов, где увековечили имена всех призеров соревнований в России.

Российские спортсмены, которые выиграли золото Игр, получили по 4 миллиона рублей, серебро — по 2,5 миллиона, бронзу — 1,7 миллиона. Плюс региональные надбавки.

Александр Легков:

До сих пор ищу те эмоции, которые испытал на награждении. Но боюсь, что больше их нигде не найду. Желаю каждому человеку хотя бы раз в жизни почувствовать что-то подобное тому, что я испытал в тот момент, когда мне вешали на шею золотую медаль. Это было как в тумане, какой-то сумасшедший, самый лучший сон. Буду и дальше искать в своей жизни подобные эмоции. Думаю, что даже став тренером и воспитав олимпийского чемпиона, не получу аналогичных ощущений. Близкие — возможно, но вряд ли такие же.



Следующий день после золотой медали в марафоне у меня прошел без каких-либо празднований. Спустился из горного кластера вниз, мы посадили с президентом России деревья в Олимпийском парке, а вечером сел в самолет и улетел в Швейцарию, потому что мне надо было продолжать борьбу на Кубке мира и достойно провести оставшиеся этапы, что я и сделал: в каждой гонке после Олимпиады попадал на пьедестал почета. Даже машину не успел получить, которую выдавали всем чемпионам, ее забрал кто-то из моих друзей, а я впервые увидел ее уже в гараже, когда прилетел в Россию после окончания сезона.



Что касается денег, которые получил за золотую медаль, — потратил их на быт, на семью, на создание домашнего очага, улучшил жилищные условия. В общем, все было использовано в нужном русле. Если у тебя есть голова на плечах, ты не будешь тратить деньги на какие-то гулянки, а грамотно их вложишь. Отчасти благодаря тем деньгам я сейчас там, где нахожусь: у меня нормальная квартира, есть определенные возможности.

Максим Траньков:

Единственный минус, который я для себя отметил на Олимпиаде, как раз связан с церемонией награждения. Дело в том, что золотые медали вручали на специальной площади, а не на льду. С фигуристами такое было впервые в истории Олимпиад, когда не на льду тебе вручают только цветы. А мне, выросшему на фотографиях Родниной с Зайцевым, хотелось получить медаль прямо там, где она добывалась, потому что на следующий день, когда нам вручали медали на площади, эмоции уже были немного не те.



Не сказать, что за золотые медали мы получили какие-то космические призовые.



Но то, что получили, потратили на улучшение жилищных условий: купили жилье в Москве, потому что до этого скитались по съемным квартирам. Нам дали восемь миллионов от федерального центра, два миллиона, если не ошибаюсь, от Краснодарского края, за который мы тогда выступали, и еще миллион от Министерства обороны, так как на момент участия в Олимпийских играх в Сочи мы с Татьяной были членами общества ЦСКА.

Александр Третьяков:

«Когда на шею надели медаль, прозвучал гимн, я испытал настоящее счастье от того, что завоевал золото Олимпийских игр. Какого-то большого празднования не было. На следующий день с утра после моей победы началась череда мероприятий, уже не вспомню, каких конкретно и где, но мы постоянно с кем-то встречались, давали пресс-конференции и тому подобное. Так что и после соревнований нагрузка была приличной — не физическая, а эмоциональная.



В какой-то момент мне пришлось даже просить пресс-службу федерации бобслея и скелетона, чтобы они сделали паузу в этих активностях. Мне был нужен один день, чтобы просто отдохнуть, чувствовал себя полностью выдохшимся. Что касается денег, полученных за победу, то на них я купил квартиру в Красноярске, сделал там ремонт, съездил на отдых. Ничего особенного.

Вик Уайлд: