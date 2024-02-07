ISU проигнорировал просьбу лишить Россию бронзы ОИ-2022

Американская журналистка Кристи Бреннан в социальных сетях заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) проигнорировал просьбы лишить Россию бронзы командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

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По ее словам, федерация не предоставила никакого обоснования, почему после дисквалификации Камилы Валиевой медаль досталась россиянам, а не канадцам.

«Прошла уже целая неделя, но от ISU нет никаких вестей о том, какое правило он использовал, чтобы отдать России бронзу командного турнира, а не Канаде», — написала Бреннан в Х.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отсчитывается с декабря 2021 года.