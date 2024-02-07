10 лет со дня проведения Олимпиады в Сочи: интересные факты и цифры

7 февраля 2014 года на стадионе «Фишт» в Сочи прошла торжественная церемония открытия XXII зимних Олимпийских игр. К юбилею проведения Игр «Рамблер» вспомнил самые интересные факты о них.

Для проведения Олимпиады в Сочи построили 13 спортивных объектов. Центральным был стадион «Фишт», названный в честь горной вершины, которая находится в западной части Главного Кавказского хребта. На организацию мероприятия потратили 324,9 млрд рублей, 103 из которых – из федерального бюджета.

Строительство «с нуля»

Практически все олимпийские объекты в Сочи строились с нуля. Кроме непосредственно спортивных сооружений возвели более 100 мостов протяженностью почти 30 километров, около 370 километров новых автодорог, 50 железнодорожных сооружений, напоминает «Лента.ру».

Самые компактные за всю историю Игр

Благодаря близкому расположению объектов, Игры в Сочи стали самыми компактными за всю 90-летнюю историю проведения зимних Олимпиад. Чтобы обойти все спортивные площадки, гостям и спортсменам требовалось не более 20 минут. Путь из олимпийской деревни до места проведения соревнований занимал не более 5 мин, пишет ТАСС.

Сами спортсмены отмечали, что трассы находились на минимальном расстоянии от Олимпийской деревни. Их слова приводит «Лента.ру».

«На других Олимпиадах мы жили в картонных домах, питались в каких-то шатрах, а до трасс добирались по 30-40 минут. В Сочи же показали максимальный уровень, который вообще возможен. Например, мы выходили из домов в Олимпийской деревне – и практически сразу оказывались на трассе», – заметил Александр Легков, обладатель золотой медали в лыжном марафоне на Олимпиаде в Сочи.

Эстафета олимпийского огня длиной в полтора экватора

Старт эстафете олимпийского огня был дан 6 октября 2013 года в Москве. Она проходила от Калининграда до Владивостока через столицы всех субъектов России, а также через 2,9 тыс. населенных пунктов в течение 123 дней.

В эстафете участвовали 14 тысяч факелоносцев. Маршрут по протяженности превышал более 65 тысяч км, что соответствует расстоянию в полтора экватора. Огонь побывал на Северном полюсе, дне Байкала, на Международной космической станции и на Эльбрусе.

Сбой на церемонии открытия

Церемония открытия Олимпиады в Сочи стала одной из самых масштабных за всю историю Игр. Однако не обошлось без инцидентов. В самый ответственный момент одно из пяти олимпийских колец не раскрылось во время шоу.

Телезрители в России этого не увидели, так как в трансляцию пустили кадры с генерального прогона. Но остальной мир стал свидетелем инцидента.

Как позднее рассказал креативный директор церемонии Константин Эрнст, ирландские специалисты, отвечавшие за работу с кольцами, уронили одно из них ночью накануне открытия и побоялись сообщить об этом. Однако организаторы не растерялись и стали использовать изображения «снежинки» в сувенирной продукции, а потом обыграли этот момент на церемонии закрытия, пишет RT.

«Нам стоило самим посмеяться над этим. Мне кажется, это было очевидно, и по реакции стадиона было видно, что это восприняли хорошо», - вспоминал Эрнст.

Зажигали огонь трехкратные олимпийские чемпионы

На церемонии открытия сборная России вышла на стадион под песню группы t.A.T.u. «Нас не догонят», бобслеист Александр Зубков нес флаг. Российскую делегацию сопровождала топ-модель Ирина Шейк в кокошнике.

Факел внесла в чашу стадиона теннисистка Мария Шарапова. Она передала эстафету прыгунье с шестом Елене Исинбаевой, та – борцу Александру Карелину, который вручил огонь гимнастке Алине Кабаевой.

Зажигали главный огонь Олимпиады трехкратные олимпийские чемпионы Владислав Третьяк и Ирина Роднина.

Рекордное количество медалей

Для Олимпийских игр в Сочи изготовили рекордное количество медалей – 1254: 98 комплектов олимпийских и 72 комплекта паралимпийских.

На их изготовление потребовалось не менее 2,5 кг золота 999 пробы, 490 кг серебра 960 пробы и 210 кг бронзы. Кристалл в центре каждой медали был выполнен из высокопрочного прозрачного поликарбоната. При этом все металлы, которые использовали для изготовления комплектов наград, добыты на территории России.

Осколки «челябинского» метеорита

Также спортсменам, выигравшим золото на Олимпийских играх, вручали медали с осколком «челябинского» метеорита.

Изменение медального зачета

Сразу после Олимпиады Россия возглавляла медальный зачет, завоевав 33 медали, из которых 13 были золотыми, 11 серебряными и 9 бронзовыми. Так продолжалось до 2017 года, когда разразился допинг-скандал и россиян начали массово лишать медалей.

В общей сложности Россию лишили 11 наград (4-6-1) и она оказалась на третьем месте в медальном зачете – после Норвегии и Канады. Однако уже в феврале 2018 года, после поданных исков в Спортивный арбитраж (CAS), россиянам вернули 8 наград. В итоге Россия вновь возглавила медальный зачет.

Таким образом, медальный зачет Сочи-2014 менялся не менее 8 раз, напоминает sports.ru.

При этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, возглавлявший в свое время Оргкомитет «Сочи-2014» подчеркнул, что никто не может отнять у россиян гордости за своих атлетов и прекрасных воспоминаний от лучших Игр.

«Россия отстояла в судах свое честное право и статус победителя этих уникальных во всех смыслах Игр, которые уже вряд ли кто сможет повторить в таком масштабе и качестве», - заявил Чернышенко в этом году на международной выставке-форуме «Россия», где открылась специальная экспозиция, посвященная юбилею Олимпиады в Сочи.

Последняя зимняя Олимпиада под российским флагом

Максим Траньков, обладатель двух золотых медалей в Сочи, знаменосец сборной России на церемонии закрытия Олимпиады отметил, что «был последним, кто нес российский флаг на зимних Олимпиадах на данный момент».

«Уже со следующих игр мы выступали без флага», - констатировал спортсмен.

Напомним, что в связи с санкциями WADA из-за нарушения антидопинговых правил российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх были вынуждены выступать без национального флага, и в их честь не звучал государственный гимн.

Памятные и инвестиционные монеты

К Олимпиаде в Сочи выпустили 47 видов памятных и инвестиционных монет из золота, серебра и цветных металлов в количестве 86,7 млн штук, а также появилась особая банкнота номиналом 100 рублей.