Тарасова назвала самые яркие моменты Олимпиады‑2014 в Сочи

— Идея создания командного турнира, на мой взгляд, хорошая. Эти соревнования всегда интересно смотреть. Я рада, что тогда мы взяли золото.



После этого было выдающееся достижение воспитанницы (Елены) Водорезовой Аделины Сотниковой и золото в парном катании Волосожар и Транькова. Плюс серебро опять же в парах (Столбова/Климов) и бронза в танцах (Ильиных/Кацалапов). Это самые яркие моменты Олимпиады для меня. О снятии Жени (Плющенко с турнира одиночников) не буду разговаривать, — сказала Тарасова «Матч ТВ».