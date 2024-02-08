Тарасова назвала самые яркие моменты Олимпиады‑2014 в Сочи

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» вспомнила самые яркие моменты Олимпиады 2014 в Сочи.
Олимпиада в Сочи прошла с 7 по 23 февраля 2014 года. На этих Играх впервые был проведен командный турнир фигуристов. Победу в нем одержала сборная России, которую представляли Евгений Плющенко, Юлия Липницкая, Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Ксения Столбова/Федор Климов, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Елена Ильиных/Никита Кацалапов.
— Идея создания командного турнира, на мой взгляд, хорошая. Эти соревнования всегда интересно смотреть. Я рада, что тогда мы взяли золото.
После этого было выдающееся достижение воспитанницы (Елены) Водорезовой Аделины Сотниковой и золото в парном катании Волосожар и Транькова. Плюс серебро опять же в парах (Столбова/Климов) и бронза в танцах (Ильиных/Кацалапов). Это самые яркие моменты Олимпиады для меня. О снятии Жени (Плющенко с турнира одиночников) не буду разговаривать, — сказала Тарасова «Матч ТВ».
По итогам Олимпиады в Сочи сборная России выиграла медальный зачет.