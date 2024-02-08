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Тарасова назвала самые яркие моменты Олимпиады‑2014 в Сочи

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» вспомнила самые яркие моменты Олимпиады 2014 в Сочи.

Тарасова назвала самые яркие моменты Олимпиады‑2014 в Сочи
© Матч ТВ

Олимпиада в Сочи прошла с 7 по 23 февраля 2014 года. На этих Играх впервые был проведен командный турнир фигуристов. Победу в нем одержала сборная России, которую представляли Евгений Плющенко, Юлия Липницкая, Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Ксения Столбова/Федор Климов, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Елена Ильиных/Никита Кацалапов.

— Идея создания командного турнира, на мой взгляд, хорошая. Эти соревнования всегда интересно смотреть. Я рада, что тогда мы взяли золото.

После этого было выдающееся достижение воспитанницы (Елены) Водорезовой Аделины Сотниковой и золото в парном катании Волосожар и Транькова. Плюс серебро опять же в парах (Столбова/Климов) и бронза в танцах (Ильиных/Кацалапов). Это самые яркие моменты Олимпиады для меня. О снятии Жени (Плющенко с турнира одиночников) не буду разговаривать, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

По итогам Олимпиады в Сочи сборная России выиграла медальный зачет.

Зимние виды спорта
Елена Ильиных
Никита Кацалапов
Татьяна Волосожар
Ксения Столбова
Юлия Липницкая
Максим Траньков
Аделина Сотникова
Татьяна Тарасова
Федор Климов
Дмитрий Соловьев
Евгений Плющенко
Екатерина Боброва
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