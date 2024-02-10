У олимпийского чемпиона украли почти все связанное с Играми в Сочи

«Все мои вещи из Сочи были украдены. Одежду, игрушки, книги – все украли, кроме медалей. Я не знаю, кто это был. Но, скорее всего, это были люди, которые работали рядом. Я хранил все в запертом гараже. Но кто-то сумел туда вломиться», — заявил спортсмен.