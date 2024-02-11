Соболев сравнил соревнования по сноуборду на Спартакиаде с Кубком мира

Соболев считает, что соревнования по сноуборду на Спартакиаде сопоставимы с Кубком мира
Соревнования в дисциплине "параллельный гигантский слалом", которые прошли в Челябинской области в рамках Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов, проведены на уровне Кубка мира. Такое мнение журналистам высказал сноубордист Андрей Соболев, который выиграл на соревнованиях золотую медаль.
"Такое мероприятие, как Спартакиада, для меня впервые [проходит], по масштабу уже чуть ли не как Кубок мира сделали. Можно относить к Кубку мира. Это важный и масштабный старт. Здесь сделали все идеально", - сказал Соболев.
По словам спортсмена, уровень конкуренции среди сноубордистов в России растет.
"Мы уже второй сезон сидим дома, видим, что молодежь [по своему уровню] подтягивается к нам", - отметил Соболев.
Соболев в финале победил Ярослава Степанко. Бронзовую медаль соревнований завоевал Всеволод Мартынов.
Соболеву 34 года, он является чемпионом мира 2015 года в параллельном гигантском слаломе, также на его счету бронза мирового первенства (2021) в данной дисциплине. В параллельном слаломе Соболев является обладателем серебра (2015) и бронзы (2017) чемпионатов мира.
Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев. Всего в соревнованиях примут участие более 2 500 спортсменов, в том числе 39 представителей Белоруссии, которые выступят вне зачета. На Спартакиаде будет разыграно 107 комплектов наград.