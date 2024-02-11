Елистратов и Алдошкина победили на дистанции 1 000 м в шорт-треке на Спартакиаде

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Семен Елистратов стал победителем Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов на дистанции 1 000 м по шорт-треку. Соревнования проходят в Челябинске.

Елистратов показал результат 1 минута 25,19 секунды. Вторым стал Владимир Балбеков (1.25,33), который до этого на Спартакиаде выиграл золотые медали на дистанциях 500 и 1 500 м. Тройку лидеров замкнул Павел Ситников (1.25,55).

У женщин на дистанции 1 000 м победу одержала Екатерина Алдошкина (1.31,35), для нее это второй триумф на текущих соревнованиях. До этого спортсменка была быстрее остальных на дистанции 1 500 м. В тройку лучших также вошли Алена Крылова (1.31,42) и Анна Вострикова (1.31,71).