Елистратов и Алдошкина победили на дистанции 1 000 м в шорт-треке на Спартакиаде
Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Семен Елистратов стал победителем Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов на дистанции 1 000 м по шорт-треку. Соревнования проходят в Челябинске.
Елистратов показал результат 1 минута 25,19 секунды. Вторым стал Владимир Балбеков (1.25,33), который до этого на Спартакиаде выиграл золотые медали на дистанциях 500 и 1 500 м. Тройку лидеров замкнул Павел Ситников (1.25,55).
У женщин на дистанции 1 000 м победу одержала Екатерина Алдошкина (1.31,35), для нее это второй триумф на текущих соревнованиях. До этого спортсменка была быстрее остальных на дистанции 1 500 м. В тройку лучших также вошли Алена Крылова (1.31,42) и Анна Вострикова (1.31,71).
Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев. Всего в соревнованиях примут участие более 2 500 спортсменов, в том числе 39 представителей Белоруссии, которые выступят вне зачета. На Спартакиаде будет разыграно 107 комплектов наград.