Богданов и Прохоров выиграли золото Спартакиады в соревнованиях саней-двоек
Саночники Андрей Богданов и Юрий Прохоров стали победителями Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов в соревнованиях двоек. Турнир проходит в Сочи.
Спортсмены показали результат 1 минута 40,088 секунды. Вторыми стали Евгений Евдокимов и Семен Миков (1.40,486), третьими - Александр Денисьев и Владислав Антонов (1.40,520).
Богданову 31 год, он является серебряным призером чемпионата мира 2015 года и бронзовым призером европейского первенства 2022 года в эстафетах. Прохорову 32 года. В его активе золото чемпионата мира 2019 года в эстафете, две бронзовые медали европейских первенств (в двойках и эстафете).
Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев. На турнире будет разыграно 107 комплектов наград.