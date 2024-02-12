Богданов и Прохоров выиграли золото Спартакиады в соревнованиях саней-двоек

Богданову 31 год, он является серебряным призером чемпионата мира 2015 года и бронзовым призером европейского первенства 2022 года в эстафетах. Прохорову 32 года. В его активе золото чемпионата мира 2019 года в эстафете, две бронзовые медали европейских первенств (в двойках и эстафете).