Бобслеистка Сергеева одержала победу в дисциплине монобоб на Спартакиаде сильнейших

Чемпионка Европы по бобслею Надежда Сергеева выиграла золото Спартакиады сильнейших в дисциплине монобоб.

По итогам четырех попыток на трассе в Сочи 36 летняя спортсменка, представляющая Красноярский край, показала результат 3 минуты 58,61 секунды.

Победительница Кубка России 2022 года Анастасия Макарова (Краснодарский край) заняла второе место, уступив лидеру 0,12 секунды. Тройку лучших замкнула Любовь Черных (+1,68) из Башкортостана.

Зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 8 по 18 февраля. Соревнования в 16 видах спорта принимают Краснодарский и Красноярский край, Тюменская, Свердловская и Челябинская область. Участниками Спартакиады сильнейших стали российские и белорусские спортсмены.