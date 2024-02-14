Конькобежец Трофимов победил на дистанции 5000 метров на Спартакиаде

Конькобежец Трофимов победил на дистанции 5000 м на Спартакиаде
Конькобежец Сергей Трофимов стал победителем на дистанции 5000 метров у мужчин на соревнованиях в рамках Всероссийской зимней Спартакиады сильнейших.
Представитель Красноярского края показал результат 6 минут и 27,19 секунды.
Серебряным призером стал представитель Московской области Руслан Захаров — 6 минут и 34,27 секунды.
Бронзовую медаль завоевал Даниил Найденышев из сборной Москвы с результатом 6 минут и 40,66 секунды.
Зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 8 по 18 февраля. Соревнования в 16 видах спорта принимают Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде сильнейших участвуют российские и белорусские спортсмены.