Конькобежец Трофимов победил на дистанции 5000 метров на Спартакиаде

Конькобежец Сергей Трофимов стал победителем на дистанции 5000 метров у мужчин на соревнованиях в рамках Всероссийской зимней Спартакиады сильнейших.

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Представитель Красноярского края показал результат 6 минут и 27,19 секунды.

Серебряным призером стал представитель Московской области Руслан Захаров — 6 минут и 34,27 секунды.

Бронзовую медаль завоевал Даниил Найденышев из сборной Москвы с результатом 6 минут и 40,66 секунды.