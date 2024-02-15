Конькобежка Качанова победила на Спартакиаде на дистанции 1000 метров

Коньки. Спартакиада. Качанова победила на дистанции 1000 м
Конькобежка Дарья Качанова победила на Спартакиаде на дистанции 1000 м.
Конькобежный спорт
Спартакиада-2024
Челябинск
Женщины
1000 м
1. Дарья Качанова – 1.17,30
2. Александра Саютина – 0,49
3. Елизавета Агафошина – 0,54
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Коньки. Спартакиада. Качанова победила на дистанции 1000 м
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