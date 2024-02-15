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Коньки. Спартакиада. Качанова победила на дистанции 1000 м

Конькобежка Дарья Качанова победила на Спартакиаде на дистанции 1000 м.

Конькобежка Качанова победила на Спартакиаде на дистанции 1000 метров
© РИА Новости

Конькобежный спорт

Спартакиада-2024

Челябинск

Женщины

1000 м

1. Дарья Качанова – 1.17,30

2. Александра Саютина – 0,49

3. Елизавета Агафошина – 0,54

Зимние виды спорта
Дарья Качанова