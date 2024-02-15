Мировой рекордсмен Кулижников завершил сезон двумя победами на Спартакиаде

Трёхкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях, пятикратный чемпион Европы российский конькобежец Павел Кулижников объявил, что соревнования Спартакиады сильнейших — 2024 в Челябинске стали для него заключительными в этом сезоне. Спортсмен одержал победы на дистанциях 500м и 1000м.

Напомним, российский спортсмен является обладателем мирового рекорда на дистанции 500м. Достижение составляет 33,61 секунды и было установлено 9 марта 2019 года в Солт-Лейк-Сити (США). Также Кулижников устанавливал мировой рекорд на дистанции 1000 м. 15 февраля 2020 года он пробежал дистанцию за 1.05,69 секунды. Рекорд Кулижникова на 1000м был побит американцем Джорданом Штольцем 26 января 2024 года и составляет теперь 1.05,37 секунды.