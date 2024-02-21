Елистратов рассказал, в чем именно Олимпиада в Сочи превосходила другие Игры

«Игры в Сочи отличались от всех остальных организацией. Это главное. То, какое было питание, проживание, трансфер и сопутствующее, было на другом уровне. Я потом был и в Корее, и в Китае и могу сказать — наши в Сочи постарались и задали такую высокую планку, что никто до неё не дотянулся. Это моё мнение, возможно, кто-то со мной не согласится», — сказал Елистратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.