Призер ЧМ в шорт‑треке Эмина Малагич завершила карьеру

Призер чемпионата мира по шорт‑треку Эмина Малагич в разговоре с «Матч ТВ» официально объявила о завершении карьеры.

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Малагич не выступала на ключевых стартах сезона после Игр в Пекине.

— Не было за это время мысли вернуться?

— Мысли такие были, но международная арена сейчас для нас закрыта и решила развиваться в новой сфере, заниматься популяризацией шорт‑трека, но уже не в качестве спортсменки.

— Вы про Telegram‑канал, который открыли с Семеном Елистратовым?

— Начнем с него, да. Будем вести канал и рассказывать про наш любимый шорт‑трек, а там еще что‑то классное придумаем!

— Продолжает работать в сфере ЛФК?

— Да, это как раз‑таки тоже сыграло свою роль при принятии решения о завершении карьеры, очень много энергии туда уходит, эта сфера мне сейчас очень интересна. Хочу добиться в ней результатов.

— На гала‑шоу в Крылатское пойдете?

— Конечно, я там буду, ведь работаю совсем рядом. Грех не попасть, да и идея шоу очень крутая, в России такого еще не делали, уверена, что будет очень эффектно! Жду батл между Елистратовым и Русланом Мурашовым!

— Выступить напоследок не хотите?

— Пока об этом не думала, — сказала Малагич «Матч ТВ».