Российский конькобежец дисквалифицирован на 5 лет

20-летний российский конькобежец Максим Корниенко получил дисквалификацию на 5 лет за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе юного спортсмена были обнаружены метаболит дростанолона, метаболит нандролона и анастрозол.

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил приняла решение дисквалифицировать Корниенко Максима на 5 лет за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 7 марта 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 5 марта 2024 года», — говорится на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отметим, что Корниенко принимал участие в Спартакиаде-2024 в Челябинске: стал 31-м на дистанции 500 метров и 30-м на 1000.