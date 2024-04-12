Третьяк, Плющенко и Липницкая награждены за подготовку ОИ в Сочи

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, а также олимпийские чемпионы по фигурному катанию Евгений Плющенко и Юлия Липницкая получили памятные медали за подготовку и проведение Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

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В пятницу в Москве в рамках форума «Мы вместе. Спорт» министр спорта РФ Олег Матыцин вручил ведомственные награды.

За значительный вклад в подготовку и проведение зимних Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи памятными медалями были награждены Третьяк, Плющенко, Липницкая, президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев, олимпийские чемпионы по шорт‑треку Семен Елистратов, Руслан Захаров, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, а также олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев.