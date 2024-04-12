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Третьяк, Плющенко и Липницкая награждены памятными медалями за подготовку ОИ в Сочи

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, а также олимпийские чемпионы по фигурному катанию Евгений Плющенко и Юлия Липницкая получили памятные медали за подготовку и проведение Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Третьяк, Плющенко и Липницкая награждены за подготовку ОИ в Сочи
© Матч ТВ

В пятницу в Москве в рамках форума «Мы вместе. Спорт» министр спорта РФ Олег Матыцин вручил ведомственные награды.

За значительный вклад в подготовку и проведение зимних Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи памятными медалями были награждены Третьяк, Плющенко, Липницкая, президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев, олимпийские чемпионы по шорт‑треку Семен Елистратов, Руслан Захаров, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, а также олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев.

Зимние виды спорта
Александр Легков
Юлия Липницкая
Семен Елистратов
Руслан Захаров
Олег Матыцин
Дмитрий Соловьев
Николай Гуляев
Владислав Третьяк
Евгений Плющенко
Следственный комитет