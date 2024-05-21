Союз конькобежцев России установил два года карантина Семируннему, который намерен выступать за Польшу
Исполком Союза конькобежцев России установил два года карантина чемпиону России Владимиру Семируннему, который намерен выступать за Польшу, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе организации.
Семирунний уже тренируется в Польше. Спортсмен ожидал решения исполкома о сроке карантина перед переходом в другую сборную.
Решение было принято на исполкоме Союза конькобежцев России, который проходит в Коломне.
— 24 месяца карантина начиная с 5 октября 2023 года, — сообщили в пресс‑службе.