Союз конькобежцев России установил два года карантина Семируннему

Исполком Союза конькобежцев России установил два года карантина чемпиону России Владимиру Семируннему, который намерен выступать за Польшу, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе организации.

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Семирунний уже тренируется в Польше. Спортсмен ожидал решения исполкома о сроке карантина перед переходом в другую сборную.

Решение было принято на исполкоме Союза конькобежцев России, который проходит в Коломне.