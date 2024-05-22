Российский конькобежец решил сменить спортивное гражданство

Четырехкратный бронзовый призер чемпионата мира по конькобежному спорту Данила Семериков решил сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Узбекистана. Об этом он лично сообщил в беседе с «Матч ТВ».

По словам Семерикова, предложение выступать за Узбекистан он получил в 2023 году.

«Я рассмотрел эту возможность. Моя единственная цель в спорте — продолжать выступать и вернуться к международным соревнованиям. Это осязаемая цель и я принял решение согласиться на предложение и выступать за сборную этой страны», — сказал он.

Планы Семерикова о смене гражданства подтвердил в беседе с ТАСС https://tass.ru/sport/20872347 и президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев. Он назвал спортсмена «очень сильным», отметив, что его переход в сборную Узбекистана «будет потерей, но где-то убывает, а где-то прибывает».