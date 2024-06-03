Тарасова: конгресс ISU не имеет права замалчивать вопрос допуска россиян

Члены Международного союза конькобежцев (ISU) отвечают за дальнейшее развитие организации и видов, которыми он управляет, поэтому они не имеют права на предстоящем конгрессе в Лас-Вегасе замалчивать вопрос допуска российских спортсменов. Об этом ТАСС заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Конгресс ISU пройдет с 10 по 14 июня.

"Я считаю, что вопрос допуска россиян к стартам под эгидой ISU должен стать главной темой конгресса организации. На протяжении многих десятилетий они участвовали в них и побеждали. Даже думать нельзя о том, что наш вопрос не будет рассмотрен - они не имеют на это права, ведь тогда с олимпийским отбором будет настоящая ерунда. И они сделают это своими руками. Я рассчитываю на благоразумие людей, отвечающих за развитие видов спорта, которые входят в состав союза", - сказала Тарасова.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских фигуристов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.