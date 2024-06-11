Тарасова назвала причину убытков ISU

Отстранение российских спортсменов повлияло на финансовые убытки Международного союза конькобежцев (ISU). Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Глава ISU Чэ Ёл Ким заявил на конгрессе организации в Лас-Вегасе, что финансовые потери за 2023 год составили более $9,5 млн. В 2022 году убыток составил чуть более $20 млн.

"Их доходы падают в том числе и в связи с нашим отстранением", - сказала Тарасова.



Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты с 2022 года отстранены от соревнований под эгидой ISU из-за ситуации на Украине.