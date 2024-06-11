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Тарасова считает, что финансовые убытки ISU связаны в том числе и с отстранением россиян

Отстранение российских спортсменов повлияло на финансовые убытки Международного союза конькобежцев (ISU). Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасова назвала причину убытков ISU
© РИА Новости

Глава ISU Чэ Ёл Ким заявил на конгрессе организации в Лас-Вегасе, что финансовые потери за 2023 год составили более $9,5 млн. В 2022 году убыток составил чуть более $20 млн.

"Их доходы падают в том числе и в связи с нашим отстранением", - сказала Тарасова.

Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты с 2022 года отстранены от соревнований под эгидой ISU из-за ситуации на Украине.

Зимние виды спорта
Татьяна Тарасова