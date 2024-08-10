Серебряный призер Олимпиады‑2018 скелетонист Трегубов завершил карьеру

Серебряный призер Олимпийских игр скелетонист Никита Трегубов заявил «Матч ТВ», что завершил карьеру.

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В 2022 году Трегубов перенес менингоэнцефалит, из‑за последствий болезни он пропустил последние два сезона.

— Я завершил карьеру. Это не из‑за болезни, я полностью здоров, — сказал 29‑летний Трегубов «Матч ТВ».

Трегубов завоевал серебро на Играх‑2018 в Пхенчхане. Также россиянин становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

Летом 2022 года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований, следуя рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).