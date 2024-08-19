Сборная России завоевала 37 медалей на Кубке Мира по зимнему плаванию

С 12 по 18 августа 2024 года в Аргентине проходил Кубок Мира по зимнему плаванию, свыше 150 зимних пловцов из 15 стран мира приняли участие в соревнованиях на дистанции от 25 до 500 метров в ледяной воде.

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В состав сборной России вошло 5 участников, которые завоевали в общей сложности 37 медалей, из которых 21 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых. Наша команда выступала на Кубке Мира под флагом страны.

Организаторами Кубка Мира по зимнему плаванию выступили Международная ассоциация зимнего плавания IWSA и общественная организация Nadando Argentina.

Во вторник, 20 августа 2024 года в 11:00, состоится пресс-конференцию российской команды по итогам выступления на Кубке Мира по зимнему плаванию. Мероприятие пройдёт в конференц-зале Гребного канала Москва в Крылатском.