Олимпийская чемпионка сделала разоблачительное признание

Уроженка России олимпийская чемпионка в беге на 100 метров с барьерами 60-летняя Людмила Энквист в своей книге призналась, что намеренно принимала допинг из-за ненависти к бобслею, приводит отрывок из ее автобиографии шведский телеканал SVT. В 1991 году она выиграла чемпионаты СССР и мира по легкой атлетике, но через два года была дисквалифицирована за применение допинга.

После этого Людмила Энквист развелась с мужем и тренером, затем вышла замуж за гражданина Швеции и позже получила гражданство этой страны. В 1999 году она решила стать первой женщиной, выигравшей летние и зимние Олимпиады в бобслее. В 2001 году ее вновь уличили в применении допинга и дисквалифицировали.

В своей книге Людмила призналась, что бобслей был полным кошмаром и она его ненавидела. Во время тренировок и после них женщина чувствовала себя несчастной, но повернуть вспять не могла.

Ставки были слишком велики, на всех уровнях. Были приложены огромные усилия, были задействованы известные спонсоры. Я хотела попасться на допинге, покончить с безумием, избавиться от страха, — написала Энквист.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) недавно объявило, что по-прежнему занимается расследованием дела первой ракетки мира из Италии Янника Синнера, провалившего допинг-тест. В организме спортсмена выявили метаболит клостебола в низких концентрациях. В общей сложности Синнер провалил два допинг-теста. При этом итальянский теннисист избежал дисквалификации.