Гуляев рассчитывает, что ISU может смягчить свое отношение к России

Международный союз конькобежцев (ISU) в ближайшее время может смягчить свое отношение к российским спортсменам, Союз конькобежцев России находится в контакте с международной федерацией. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Российские и белорусские спортсмены с марта 2022 года не имеют допуска до соревнований под эгидой ISU из-за ситуации на Украине.

"Мы готовимся не соревноваться между собой, хотя это немаловажно. Все-таки хотелось бы возвратиться на международную арену. Мне удалось прорваться на конгресс ISU в Лас-Вегас, там у меня была встреча с [президентом ISU] господином Кимом, но, к сожалению, это пока все", - сказал Гуляев.